Украинские беспилотники пытались атаковать Ростовскую, Волгоградскую и Белгородскую области, а также Краснодарский край

Будни мужчин. Все что нам интересно

В ночь на 8 февраля ряд регионов России подверглись нападениям со стороны Украины. Вражеские ударные беспилотники пытались атаковать объекты в Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае.