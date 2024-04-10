Сержанта из Хабаровского края наградили за отвагу и героизм в зоне СВО

Старшего сержанта Юрия Лескова, военнослужащего учебного центра Восточного военного округа в Хабаровском крае, отметили за отвагу и героизм, которые он проявил в ходе выполнения долга по защите Родины в зоне проведения Специальной военной операции.
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