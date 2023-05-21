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Шольц назвал обучение пилотов ВСУ на F-16 сигналом для России

Шольц назвал обучение пилотов ВСУ на F-16 сигналом для России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что обучение пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.

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