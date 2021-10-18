"Прибыль - поровну, а все долги - оставим России".Украина уже запуталась

Как всё-таки хорошо хоть иногда, но включать свой «светлый разум» и «думать»… Но почему-то, глядя на Украину и её власть, всё чаще становится понятно, что такая «привилегия» доступна не всем! Ради блага больших общественных масс и преимущественно собственного населения, власти Незалежной предлагают Российской Федерации самой взять и платить за обслуживание газовых транспортных систем… Нет, ну а почему бы и нет… сейчас за ГТС им заплати, а завтра будешь должен платить ещё за собственный же газ, который по ним перемещаешь… ну делаааа! То есть, руководствуясь здравой логикой украинских властей, если мы хотим и дальше осуществлять транзит газа через их территорию, то и все системы, в частности трубы, должны содержать самостоятельно…Интересная ситуация получается, мы платим за транзит, гипотетически начинаем платить за обслуживание, а по итогу выходит - работаем за бесплатно, да ещё и должны раскланяться перед «мудрым барином»?! Ну уж нет! Терпение имеет очень хорошее и полезное свойство время от времени «лопаться»… Как приятно, что это произойдёт именно сейчас, а не когда мы можем попросту «сесть в лужу» с такими партнёрами»…Самое удивительное, о чём ещё не было сказано в контексте весьма «щедрого» предложения от Украины – это конечно же сроки.