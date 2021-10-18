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"Прибыль - поровну, а все долги - оставим России".Украина уже запуталась

"Прибыль - поровну, а все долги - оставим России".Украина уже запуталась

Как всё-таки хорошо хоть иногда, но включать свой «светлый разум» и «думать»… Но почему-то, глядя на Украину и её власть, всё чаще становится понятно, что такая «привилегия» доступна не всем! Ради блага больших общественных масс и преимущественно собственного населения, власти Незалежной предлагают Российской Федерации самой взять и платить за обслуживание газовых транспортных систем… Нет, ну а почему бы и нет… сейчас за ГТС им заплати, а завтра будешь должен платить ещё за собственный же газ, который по ним перемещаешь… ну делаааа! То есть, руководствуясь здравой логикой украинских властей, если мы хотим и дальше осуществлять транзит газа через их территорию, то и все системы, в частности трубы, должны содержать самостоятельно…Интересная ситуация получается, мы платим за транзит, гипотетически начинаем платить за обслуживание, а по итогу выходит - работаем за бесплатно, да ещё и должны раскланяться перед «мудрым барином»?! Ну уж нет! Терпение имеет очень хорошее и полезное свойство время от времени «лопаться»… Как приятно, что это произойдёт именно сейчас, а не когда мы можем попросту «сесть в лужу» с такими партнёрами»…Самое удивительное, о чём ещё не было сказано в контексте весьма «щедрого» предложения от Украины – это конечно же сроки.

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Валерий Федосеев
Хитрожопые селюки обмануть нас захотели, они нас считают глупее себя? Дурилки навозные и Гетьман еврей зелёный.👶
ВЛАДИСЛАВ
Вечное желание хохлов жить нахаляву за счёт кого-то. Раньше обували Россию, теперь пытаются Европу и США. Но с последними сложнее. Эти деньги считать умеют.
mlee
Капитальный ремонт оплачивается за счёт амортизационных отчислений из дохода собственника, переносится на цену услуги. Они хотят её удвоения? Просто гениально - тот случай, когда простота не хуже, но равна воровству.
Владимир Скорняков
Отдайте наши три миллиарда и мы подумаем оставить ли вас Украиной....скорее всего нет..
Karmadon
Вам три миллиарда, китайцам три миллиарда... Х-ха! Размечтались.
Юрий Белевский
дупа тЫ...
Karmadon
Кроме как жидко бзднуть, ни на что не способен, ЧМОшник?
Юрий Белевский
привык жить на халяву...
Karmadon
Оно и видно.
Юрий Белевский
по тебе хохлянь
Karmadon
Бе-бе-бе...
bishop Филипченко
Такое впечатление, что сидят и думают, что бы еще посмешнее и поглупее придумать...)))
Karmadon
Так и есть.
Владимир Лисуков
Ох, шибко хитрые УКРЫ, как чукчи после употребления настойки из мухомора!
Владимир
Ну, чукчей не надо обижать. Всё же народ древний. И по-своему мудрый. Они бы и "под мухомором" до такого не додумались.
Игорь Кузнецов
Ну "лопнет" украинская ГТС и что? Южный и Северный потоки справятся с дополнительной нагрузкой. А если нет - ускорится сертификация СП-2. Не умеют укронацисты договариваться, ну и не надо.
Николай павлов
молодцы. закинули шарик, мы его как всегда проглотим. "братья" всетаки....
Karmadon
Думать - занятие для "свидомых" непривычное. Да и утомительное. Проще заявить "а мы так хочимо" и все.
виктор матвеев
Хохлы дебилы от рождения и думают все вокруг них такие же недоумки как они, один умный человек на телешоу в Мосве умную вещь сказал, недогосударство Украина надо уничтожить, это и дешевле и надежней, по принципу нет государства нет и проблем.
Алла Дубинина
Где хохол прошел, там россиянин удивился наглости, а европеец задохнулся от смеха.
Iness Aartee
Кого избрали на брехне, то и пожинают!
Людмила Свириденко
Ага, мы им всё оплатим, а они же нас потом обхамят!

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