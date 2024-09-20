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    пора сажать на БОЛЬШИЕ сроки и никакого снисхождения живодерам!!!!Защитники животны...
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«Мой мозг просто промыли» Группу женщин убедили, что они встречаются с принцем Гарри. Как их заставляли сходить с ума?

«Мой мозг просто промыли» Группу женщин убедили, что они встречаются с принцем Гарри. Как их заставляли сходить с ума?

За четыре года до того, как официально стало известно о помолвке британского принца Гарри с актрисой Меган Маркл, шанс сразиться за его сердце появился у 12 американок — участниц реалити-шоу «Хочу замуж за "Гарри"» (I wanna marry "Harry").

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