Спутник Astroscale не смог облететь верхнюю ступень ракеты в ходе первой в истории операции по исследованию космического мусора

Верхняя ступень японской ракеты H-2A / © Astroscale Аппарат ADRAS-J, который в феврале 2024 года вывела на орбиту ракета Electron компании Питера Бека, сейчас занимается осмотром верхней ступени японской ракеты H-2A.
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