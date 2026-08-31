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Царьград

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Мобильные приложения упростят возврат билетов на электрички в России

Мобильные приложения упростят возврат билетов на электрички в России

С 1 сентября транспортное законодательство России изменится: возврат билетов на пригородные поезда станет возможен онлайн, а перевозчики будут обязаны оперативно сообщать об изменениях.

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