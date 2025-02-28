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Китай

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Китай потребовал от Филиппин прекратить распространять ложные нарративы о вертолете ВМС НОАК

Пекин, 27 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь в четверг потребовал от Филиппин немедленно прекратить посягательства на права Китая и распространение ложных нарративов относительно вертолета ВМС Народно-освободительной армии Китая /НОАК/.

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