Китай потребовал от Филиппин прекратить распространять ложные нарративы о вертолете ВМС НОАК

Пекин, 27 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь в четверг потребовал от Филиппин немедленно прекратить посягательства на права Китая и распространение ложных нарративов относительно вертолета ВМС Народно-освободительной армии Китая /НОАК/.
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