Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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НЕИСПРАВИМЫ. НОВЫЕ СКАНДАЛЫ ГЕРОЕВ "ГОЛОЙ ВЕЧЕРИНКИ" ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ШОУБИЗУ

НЕИСПРАВИМЫ. НОВЫЕ СКАНДАЛЫ ГЕРОЕВ "ГОЛОЙ ВЕЧЕРИНКИ" ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ШОУБИЗУ

Если у облечённых властью и влиянием лиц были иллюзии, что опозорившиеся на "голой вечеринке" знаменитости всё поняли и исправились, то новые скандалы с участием Киркорова, Милявской, Глюкозы показали: они неисправимы.

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Комментарии
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Т
Татьяна
Запретить им выход на подмостки!!!
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11 час.
maria schneider
Сомнительно, что эти кричащие вороны принесут пользу при рытье окопов, такая мерзость и при этом умудриться после себя оставить только гадость!
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11 час.
Александр Пелимский
Ещё одно доказательство, что к Искусству ЭТИ люди никакого отношения не имеют!!! ЭТО просто бизнес и ничего более, а егда бабло заработано, то как и крутые бизнесмены, просто берега теряют, за деньги всё позволено. Вот скажите, какое отношение к искусству относится зарабатывание денег??? а как ЛЮДИ они никогда небыли.
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10 час.

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