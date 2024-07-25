Если у облечённых властью и влиянием лиц были иллюзии, что опозорившиеся на "голой вечеринке" знаменитости всё поняли и исправились, то новые скандалы с участием Киркорова, Милявской, Глюкозы показали: они неисправимы.
НЕИСПРАВИМЫ. НОВЫЕ СКАНДАЛЫ ГЕРОЕВ "ГОЛОЙ ВЕЧЕРИНКИ" ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ШОУБИЗУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Т
Татьяна
Запретить им выход на подмостки!!!
Ответить
11 час.
maria schneider
Сомнительно, что эти кричащие вороны принесут пользу при рытье окопов, такая мерзость и при этом умудриться после себя оставить только гадость!
Ответить
11 час.
Александр Пелимский
Ещё одно доказательство, что к Искусству ЭТИ люди никакого отношения не имеют!!! ЭТО просто бизнес и ничего более, а егда бабло заработано, то как и крутые бизнесмены, просто берега теряют, за деньги всё позволено. Вот скажите, какое отношение к искусству относится зарабатывание денег??? а как ЛЮДИ они никогда небыли.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии