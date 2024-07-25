НЕИСПРАВИМЫ. НОВЫЕ СКАНДАЛЫ ГЕРОЕВ "ГОЛОЙ ВЕЧЕРИНКИ" ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ШОУБИЗУ

Сомнительно, что эти кричащие вороны принесут пользу при рытье окопов, такая мерзость и при этом умудриться после себя оставить только гадость!

Александр Пелимский

Ещё одно доказательство, что к Искусству ЭТИ люди никакого отношения не имеют!!! ЭТО просто бизнес и ничего более, а егда бабло заработано, то как и крутые бизнесмены, просто берега теряют, за деньги всё позволено. Вот скажите, какое отношение к искусству относится зарабатывание денег??? а как ЛЮДИ они никогда небыли.