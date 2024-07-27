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Лавров: На Западе ждут капитуляции России, этого не будет никогда

Лавров: На Западе ждут капитуляции России, этого не будет никогда

Глава МИД России Лавров заявил, что капитуляции России не будет.Страны Запада игнорируют нашу позицию и выжидают капитуляцию России на Украине, заявил Сергей Лавров.

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