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Учитель из Нижнего Тагила опровергла сообщения о домогательствах

Учитель из Нижнего Тагила опровергла сообщения о домогательствах

Сообщения о домогательствах со стороны ученика восьмого класса опровергла учительница из Нижнего Тагила, об этом она рассказала в интервью «Областной газете», опубликованном 6 сентября.

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