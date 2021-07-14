Антирекорд: За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 4 375 новых случаев КВИ

За прошедшие сутки зарегистрировано 4 375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ⠀ Всего в стране подтверждено 466 792 случая, из них: в городе Нур-Султан – 1128, в городе Алматы – 640, в городе Шымкенте – 342, в Акмолинской области – 148, в Актюбинской области – 137, в Алматинской области – 134, в Атырауской области – 320, в ВКО – 52, в Жамбылской области – 58, в ЗКО – 187, в Карагандинской области – 589, в Костанайской области – 98, в Кызылординской области – 70, в Мангистауской области – 180, в Павлодарской области – 143, в СКО – 73, в Туркестанской области – 76.