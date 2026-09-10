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СКР: несколько школьников госпитализировали после отравления в станице Каневской

СКР: несколько школьников госпитализировали после отравления в станице Каневской

В Каневском районе Краснодарского края произошло массовое отравление школьников. Несколько человек госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

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