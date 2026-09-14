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Регион 29

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Архангелогородец выплатил 400 тысяч рублей алиментов, чтобы не лишиться поездок за границу

Архангелогородец выплатил 400 тысяч рублей алиментов, чтобы не лишиться поездок за границу

Мужчина исправно платил алименты с зарплаты, но не перечислял часть доходов от предпринимательской деятельности.

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