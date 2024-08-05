Российские теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли серебро Олимпиады в парах

Для них это стало первым выступлением на ОИ Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева получили серебряную медаль Олимпийских игр 2024 года, которая стала первой для России в рамках Игр в Париже.
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