Отстранение фигуристов РФ от соревнований IBU не затронет их планы — Коган

Планы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на предстоящий сезон не изменятся из-за того, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение от своих соревнований спортсменов из России и Белоруссии, заявил генеральный директор ФФККР Александр Коган 11 июня, сообщает ТАСС.
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