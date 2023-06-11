Отстранение фигуристов РФ от соревнований IBU не затронет их планы — Коган

Планы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на предстоящий сезон не изменятся из-за того, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение от своих соревнований спортсменов из России и Белоруссии, заявил генеральный директор ФФККР Александр Коган 11 июня, сообщает ТАСС.