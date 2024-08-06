👨🔬 В Севастополе учёные создали аппарат для жидкостного дыхания Разработку хотят внедрить не только в сферу здравоохранения, но и использовать в подводных исследованиях.
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👨🔬 В Севастополе учёные создали аппарат для жидкостного дыхания Разработку хотят внедрить не только в сферу здравоохранения, но и использовать в подводных исследованиях.