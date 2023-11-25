Цифровое будущее: в России обновят стратегию развития искусственного интеллекта

В России обновят стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ). Она станет частью нового нацпроекта «Экономика данных», призванного при помощи цифровых технологий вывести самые разные сферы жизни страны на принципиально новый уровень.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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