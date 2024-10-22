В Киеве отложили начало отопительного сезона с целью экономии газа

Власти Киева приняли решение отложить начало отопительного сезона, чтобы сэкономить газ. Об этом сообщил заявил заместитель председателя Киевской городской администрации Петр Пантелеев, его слова передает агентство УНИАН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии