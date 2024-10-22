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В Киеве отложили начало отопительного сезона с целью экономии газа

В Киеве отложили начало отопительного сезона с целью экономии газа

Власти Киева приняли решение отложить начало отопительного сезона, чтобы сэкономить газ. Об этом сообщил заявил заместитель председателя Киевской городской администрации Петр Пантелеев, его слова передает агентство УНИАН.

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