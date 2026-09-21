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Газета.ру

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На Украине утвердили нвоые правила работы больниц во время воздушных тревог

На Украине утвердили нвоые правила работы больниц во время воздушных тревог

Правительство Украины утвердило новые правила работы медицинских учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы.

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