Бойцы украинской армии прекратили сопротивление в населенном пункте в ДНР

Армия РФ делает успехи на линии фронта специальной военной операции. Бойцы украинской армии остановили организованное сопротивление ВС России в Курахово, находящемся в западной части Донецкой народной республики.
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