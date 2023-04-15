В Ингушетии уничтожили четырех бандитов, напавших на пост ДПС и убивших полицейских

Еще двое арестованы, задержаны девять пособниковСиловики ликвидировали в Малгобекском районе Ингушетии четырех бандитов из состава группы, недавно напавшей на правоохранителей.
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