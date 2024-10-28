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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри

Гран-при по фигурному катанию 3-й этап Grand Prix de France Анже, Франция 1 ноября, пятница Женщины, короткая программа 16:00 Танцы на льду, ритм-танец 18:00 Мужчины, короткая программа 19:45 Пары, короткая программа 21:45 2 ноября, суббота Женщины, произвольная программа 15:30 Мужчины, произвольная программа 17:40 Танцы на льду, произвольный танец 19:50 Пары, произвольная программа 21:40 3 ноября, воскресенье Показательные выступления 16:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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