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ФедералПресс

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Дед Мороз ушел в летний отпуск и окунулся в Обь под Нижневартовском

Дед Мороз ушел в летний отпуск и окунулся в Обь под Нижневартовском

НИЖНЕВАРТОВСК, 14 июля, ФедералПресс. В жаркие выходные жители Нижневартовска (ХМАО) стали свидетелями уникального зрелища: на одном из городских водоемов мужчина в полном облачении Деда Мороза погрузился в прохладные воды Оби.

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