Глава МИД КНР: Любые необоснованные провокации в Южно-Китайском море не останутся без адекватной реакции Китая

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Любое злоумышленное посягательство на права Китая и необоснованные провокации в Южно-Китайском море /ЮКМ/ не останутся без адекватной реакции Китая, заявил в четверг министр иностранных дел КНР Ван И.