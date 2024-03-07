Глава МИД КНР: Любые необоснованные провокации в Южно-Китайском море не останутся без адекватной реакции Китая

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Любое злоумышленное посягательство на права Китая и необоснованные провокации в Южно-Китайском море /ЮКМ/ не останутся без адекватной реакции Китая, заявил в четверг министр иностранных дел КНР Ван И.
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