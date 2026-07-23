В Барнауле с берегов Пивоварского водопада вывезли 150 грузовиков мусора

Таких результатов смогли добиться, объединив усилия бизнеса, общественников и волонтеров Уборка мусора на Пивоварском водопаде / Фото: соцсети руководителя регионального представительства ВООП по Алтайскому краю Берега и русло реки Пивоварки, долгие годы страдавшие от стихийных свалок бытовых и строительных отходов, подверглись масштабной расчистке, сообщает региональное представительство Всероссийского общества охраны природы (ВООП) по Алтайскому краю.