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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Шевченко: «Сказала, что буду стрелять только ноль, потому что лыжным ходом не добегу. Так и получилось»

Биатлонистка завоевала серебро в пасьюте на этапе Кубка Содружества в Уфе, пройдя гонку без промахов.

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