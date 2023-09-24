Над Кейптауном неподвижно зависло красное облако, которое перепугало жителей

Ч

ЧилиИвано

Учёные все "могут" объяснить ОПОСЛЯ. но в знании говорится о будущем как о прошедшем, о мире как состоящее из 64 измерений, в нем, этом мире в каждом измерении есть ещё два подвида частот материи. В общем, пока наука не вернулась в магию, на основе знаний - это просто мутха, но для нас в Кали югу и так сойдёт. Кстати это столетие будет с точки зрения развития знаний, как рывок в медецине.... ещё не аюр веда, но уже рак будет как насморк.... что же, и это супер!