РИАП "АПРАЛ" МТ

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Над Кейптауном неподвижно зависло красное облако, которое перепугало жителей

Над Кейптауном неподвижно зависло красное облако, которое перепугало жителей

Жителям Кейптауна довелось полюбоваться на крайне редкое природное явление, в небе над городом повисло облако красного цвета, которое не перемещалось, невзирая на ветер и сильные воздушные потоки.

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Комментарии
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Ч
ЧилиИвано
Учёные все &quot;могут&quot; объяснить ОПОСЛЯ. но в знании говорится о будущем как о прошедшем, о мире как состоящее из 64 измерений, в нем, этом мире в каждом измерении есть ещё два подвида частот материи. В общем, пока наука не вернулась в магию, на основе знаний - это просто мутха, но для нас в Кали югу и так сойдёт. Кстати это столетие будет с точки зрения развития знаний, как рывок в медецине.... ещё не аюр веда, но уже рак будет как насморк.... что же, и это супер!
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