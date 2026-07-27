Шараф Рашидов: тайна смерти «хозяина» советского Узбекистана

31 октября 1983 года в Каракалпакии скоропостижно скончался Шараф Рашидович Рашидов — первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, Герой Социалистического Труда, человек, правивший республикой без малого четверть века.
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