Русская Семёрка
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская Семёрка

18 подписчиков

Шараф Рашидов: тайна смерти «хозяина» советского Узбекистана

31 октября 1983 года в Каракалпакии скоропостижно скончался Шараф Рашидович Рашидов — первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, Герой Социалистического Труда, человек, правивший республикой без малого четверть века.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии