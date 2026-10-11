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Энергетики вернули свет в российский город после удара дронов

Энергетики вернули свет в российский город после удара дронов

Глава Владимира Сергей Волков в своём канале на платформе «Макс» проинформировал, что специалисты полностью восстановили электроснабжение в городе после атаки беспилотников на пригород .

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