Энергетики вернули свет в российский город после удара дронов

Глава Владимира Сергей Волков в своём канале на платформе «Макс» проинформировал, что специалисты полностью восстановили электроснабжение в городе после атаки беспилотников на пригород .
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