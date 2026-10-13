Источник изображения, Getty Images Опубликовано 4 часа назад Мэтт Ричардсон говорит, что будет сотрудничать с расследованием британского велосипедного движения на фоне обвинений в неправомерном поведении — и пообещал сделать это с «раскаянием за чувства всех участников».
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