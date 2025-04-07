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Царьград

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Иран и США обсудят ядерные вопросы в Омане: переломный момент в отношениях?

Иран и США обсудят ядерные вопросы в Омане: переломный момент в отношениях?

Иран и США планируют переговоры в Омане 12 апреля. Переговоры могут стать началом нового этапа в отношениях между странами, если пройдут успешно.

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