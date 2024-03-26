«Лентa.ру»: Россияне массово пытаются избавиться от иностранных автомобилей

Многие россияне, стремясь сэкономить на покупке автомобиля, решают приобрести его за границей. Однако, столкнувшись с дополнительными сборами со стороны Федеральной таможенной службы (ФТС), они оказываются в затруднительном положении.
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