Натовский план «Барбаросса 2.0» закончится падением Берлина. Понимают ли это на Западе? Мирные инициативы президента США Дональда Трампа были бы весьма желанным событием в конце 2021-го или начале 2022 года.
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