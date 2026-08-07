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Гидробиологическая станция «Глубокое озеро» отметила юбилей в Подмосковье

Гидробиологическая станция «Глубокое озеро» отметила юбилей в Подмосковье

Гидробиологическая станция «Глубокое озеро», расположенная в Рузском округе на территории государственного природного заказника «Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса», отмечает важный юбилей.

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