Гидробиологическая станция «Глубокое озеро» отметила юбилей в Подмосковье

Гидробиологическая станция «Глубокое озеро», расположенная в Рузском округе на территории государственного природного заказника «Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса», отмечает важный юбилей.
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