ИИ улучшил диагностику туберкулеза на 9% по сравнению с врачами

Новое исследование, представленное на конференции ESCMID Global 2025, показало, что технология ультразвукового исследования (УЗИ) легких с использованием искусственного интеллекта (ИИ) на 9% эффективнее выявляет туберкулез легких, чем врачи-специалисты.
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