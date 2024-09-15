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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» не обыгрывала «Жирону» 3 матча подряд. 1.86 – серия прервется

«Барселона» сыграет в гостях с «Жироной» в 5-м туре Ла Лиги. «Барса» котируется фаворитом с коэффициентом 1.

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