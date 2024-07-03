СФ исключил ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов при постановке транспорта на государственный учёт или перерегистрации в связи со сменой владельца.
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