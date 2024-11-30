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Царьград

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В Новосибирске бездомный попытался украсть лоток с ювелиркой на 500 тысяч

В Новосибирске бездомный попытался украсть лоток с ювелиркой на 500 тысяч

Полиция проверяет его на причастность к серии ограблений ювелирных магазинов.В Кировском районе Новосибирска на улице Громова мужчина без определённого места жительства вырвал лоток с золотом из рук продавца ювелирного магазина.

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