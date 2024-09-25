❗️⚡️Противокорабельной ракетой берегового ПКРК подразделений "Ансар Аллах" поражен корабль снабжения (танкер) USNS "Big Horn" ВМС США в акватории Аравийского моря.
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❗️⚡️Противокорабельной ракетой берегового ПКРК подразделений "Ансар Аллах" поражен корабль снабжения (танкер) USNS "Big Horn" ВМС США в акватории Аравийского моря.