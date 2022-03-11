Ник Райт: «У этих «Лейкерс» нет ни малейшего шанса. Сезон окончен»

Эксперт НБА Ник Райт, который известен как большой поклонник Леброна Джеймса, признался, что больше не верит в «Лейкерс» в этом сезоне.

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