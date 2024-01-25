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Дегунинские вести

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Собянин: Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы

Собянин: Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы

Бирюлевская линия будет иметь несколько пересадочных узлов Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что строительство Бирюлевской линии метро значительно улучшит транспортную доступность семи районов столицы.

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