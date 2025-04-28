Страна и люди
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Страна и люди

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Ким Чен Ын назвал участие КНДР в освобождении Курской области «священной миссией»

Ким Чен Ын назвал участие КНДР в освобождении Курской области «священной миссией»

Вот, собственно. Корейская Народно-Демократическая Республика официально подтвердила отправку войск в Российскую Федерацию по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Какая разница между нашими азиатами и КНДР. Вот, где помощь и поддержка. А эти халявщики.
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21 час.
Tania Еременко
Как же я уважаю КИМушку! А наши власти строят будто бы школы азиатам, а на самом деле, помогают им, отправляя своих кишлачников в Россию. А надо помогать КИМу!
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20 час.
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