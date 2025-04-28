Ким Чен Ын назвал участие КНДР в освобождении Курской области «священной миссией»

Какая разница между нашими азиатами и КНДР. Вот, где помощь и поддержка. А эти халявщики.

Tania Еременко

Как же я уважаю КИМушку! А наши власти строят будто бы школы азиатам, а на самом деле, помогают им, отправляя своих кишлачников в Россию. А надо помогать КИМу!