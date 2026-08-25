В мессенджере МАКС теперь можно создавать мультиаккаунты

МАКС добавил возможность создавать мультиаккаунты. Об этом говорит официальный релиз мессенджера. Теперь пользователи смогут создавать два профиля в одном приложении, быстро переключаясь между ними без необходимости повторно авторизовываться.
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