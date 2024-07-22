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Над Туапсе сбито восемь беспилотников

По словам мэра города, повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет.<strong>В районе Туапсе система противовоздушной обороны сбила восемь беспилотников, повреждений и пострадавших нет.

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