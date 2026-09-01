NASA поручило Blue Origin создать телекоммуникационную сеть для Марса за $700 млн

Компания разработает и запустит орбитальный аппарат связи, который должен обеспечить передачу данных и навигацию для нынешних и будущих миссий NASA заключило с Blue Origin контракт максимальной стоимостью около $700 млн на создание сети связи и навигации для марсианских миссий Mars Telecommunications Network.
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