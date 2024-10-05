«Войны выигрывают не военачальники»: Кириенко отметил важную роль учителей

В России сформирована целая система поддержки развития просвещения и воспитания молодого поколения. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко на Форуме классных руководителей, приуроченному ко Дню учителя.
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