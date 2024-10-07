Китайская разведка взломала сервера трех крупнейших интернет-провайдеров в США

Работающие на китайскую разведку хакеры взломали сервера трех телекоммуникационных компаний в США. Об этом со ссылкой на американских чиновников и сотрудников компаний сообщает газета The Washington Post (WP).
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