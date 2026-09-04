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Новости Брянска

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Суд обязал подрядчика выплатить 2,5 млн рублей за ремонт моста в Брянской области

Суд обязал подрядчика выплатить 2,5 млн рублей за ремонт моста в Брянской области

Задолженность за работы по капитальному ремонту моста в селе Журавка Брянской области составила 2,5 млн рублей.

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