Театр абсурда
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Театр абсурда

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Москва официально пригрозила Лондону ударами по британским объектам на Украине — и за её пределами

6.05.2024 в МИД России срочно вызвали на ковёр британского посла Найджела Кейси и главу французской дипломатической миссии Пьера Леви.

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